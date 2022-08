ஆடிப்பெருக்கு நாளில் பொங்கி வரும் காவிரி.. பெண்கள் மறந்தும் இந்த தவறுகளை செய்யாதீர்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆடிப்பெருக்கு என்பது மங்களகரமான நாள்..வழிபாட்டுக்கு உரிய நாள் இந்த நாளில் நாம் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும். ஆடிப்பெருக்கு தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் என்ன விசயங்களை செய்யலாம்.. என்ன விசயங்களை செய்யக்கூடாது என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

காவிரியாற்றின் பெருமையை பலரும் புகழ்ந்து பாடி உள்ளனர். அத்தனை பெரும் பழமையும், சிறப்பும் வாய்ந்த காவிரியன்னையை வரவேற்கும் விதத்தில் கொண்டாடுவதே ஆடி பெருக்கு. ஆடி மாதத்தில் பல சிறப்பு விழாக்களில் ஒன்று ஆடிபெருக்கு. ஆடி 18ஆம் நாள் பெருக்கு என்பது கிழமை, திதி, நட்சத்திர என்றவாறு இல்லாத நாட்களில் எண்ணிக்கை ஆடி மாதம் 18ஆம் நாளில் எல்லா ஊர் மக்களும் காவிரியாற்றங்கரையில் பொங்கி வரும் காவிரியன்னையை வரவேற்று கொண்டாடி வருகின்றனர். தென் மேற்கு பருவமழை தொடங்கி புதுப்புனலாய் பொங்கி வரும் காவிரிதாயை தெய்வமாக வணங்கி வழிபட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆடி 18ஆம் நாளில் பெருகி வரும் புது வெள்ளத்தை வணங்கினால் பயிர்கள் செழிக்கும், விவசாயத்திற்கு தேவையான நீர்வளம் குறைவின்றி கிடைக்கும் என்பது உண்மை. அதனாலேயே விவசாய பெருமக்களுடன் கூடி பலதரப்பு மக்களும் பொன் நிறத்தில் தவழ்ந்து வரும் காவிரியை வணங்குகின்றனர்.

ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே ரூ30 கோடி நில மோசடி- வருவாய் அலுவலர், வட்டாட்சியர் உட்பட 5 பேர் கைது!

English summary

Aadi perkku is an auspicious day..a day for worship we should be happy on this day. It is said in the Shastras what things can be done and what things should not be done at this time when Adiper is celebrated all over Tamil Nadu.