ஓட்டு பெறுவதற்காகவே அடியெடுத்து வைக்கிறாரா அபிஷேக்...கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் என்ன செய்தாலும் உலகம் நம்மை பார்க்க வேண்டும் என்பதில் கவனமாக செயல்படுகிறார் என அபிஷேகம் மீது தொடர்ந்து குற்றசாட்டுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

கேமரா எந்தப் பக்கம் இருக்கிறதோ அதில் தவறாமல் அபிஷேக்கின் சேட்டைகள் பதிவாகி விடுகிறது.

இவர் மீது இருக்கும் நெகட்டிவ் சிந்தனைகளை எப்படியாவது போக்கிவிட வேண்டும் என்பதில் கவனமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என நெட்டிசன்கள் இவரை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அடைமொழி பெயரில் இசைவாணியை வம்பிழுக்கும் அபிஷேக்...வாய் சும்மாவே இருக்காதா புலம்பும் ரசிகர்கள்

English summary

Abhishek's name in elimination this week is something he didn't expect at all, so the netizens are doing every thing this week to make fans want to drive him anyway.