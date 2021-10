குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அபிஷேக்...குறுகுறுவென பார்க்கும் அண்ணாச்சி..இன்னைக்கு கச்சேரி இருக்கு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இத்தனை நாளா நல்லவங்க வேஷம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ தன்னுடைய சுயரூபத்தை காட்ட ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

புறம் பேசுவதை மையமாக கொண்டு இருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்பதான் நிகழ்ச்சி களைகட்ட ஆரம்பித்து இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

அதிலும் வந்த வேலையை ஆரம்பித்துவிட்டார் அபிஷேக் என்று அவருடைய நெட்டிசன்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

The contestants who have been jolly on Bigg Boss so far are now causing Bigg Boss problems in the name of task. Netizens have been accusing Abhishek of playing game with how to understand it properly and move kai, but his criticism of Annachi has gone viral on the social media.