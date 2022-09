"உதவி செய்யாட்டியும், செய்வதாக வடிவேல் சொன்னதே பரவாயில்லை” போண்டா மணி... ரசிகர்களின் ஆறுதல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலையில் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருக்கும் காமெடி நடிகர் போண்டா மணியின் மருத்துவச் செலவை அரசே ஏற்றிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில்,பல்வேறு பிரபலங்களிடமிருந்து அவருக்கு உதவிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

அப்படி இருக்க காமெடி நடிகர் வடிவேலு சொன்னது போல் தனக்கு எதுவும் உதவி இதுவரை வரவில்லை என்றும் ஆனால் அவர் உதவி செய்வேன் என்று கூறியதை கேட்டதுமே தாம் பாதி குணமடைந்து விட்டதாகவும் நெகிழ்ச்சியுடனும் பெருந்தன்மையுடனும் கூறியுள்ளார் போண்டாமணி.\

தமிழகத்தில் ஆட்சி எப்படியிருக்குண்ணே.. வடிவேலு சொன்ன பதில்! பிரஸ் மீட்டில் வகுறு முட்டுதுனு கலாய்!

English summary

Reporters questioned famous comedian Vadivelu, he said that he would do whatever he could to help at bonda mani. But until now, she has not received any help in the name of Vadivelu, but only because she said that she would help, Bondamani has said with resilience and generosity that her health has partially recovered.