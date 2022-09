லண்டனுக்கு சென்ற ராஜு..மன்சூர் அலிகான் திட்டியதால் தான் இந்த முடிவா..?? ஆனாலும் இது சூப்பர் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலமாக பலருக்கும் பரீட்சையமான ராஜூ தற்போது வெளிநாட்டில் எடுத்த புகைப்படங்களை ரசிகர்கள் அதிகமாக பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

திடீரென்று வெளிநாட்டிற்கு மனைவியோடு சென்ற ராஜூவுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் ராஜு வூட்டில பாட்டி எனும் நிகழ்ச்சியில் மன்சூர் அலிகான் ராஜூவை திட்டியதால் தான் இந்த முடிவா என்று பலர் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்கள்.

நான் மாந்தோப்பில் நின்றிருந்தேன்! எம்ஜிஆர் பாடலுக்கு டவுன் பஸ்ஸில் டான்ஸ் ஆடிய பாட்டி! செம ஸ்டெப்பு

English summary

Mansoor Ali Khan answered all the questions that the fans were asking about Raju directly. Currently, Raju's photos taken with his wife abroad are being shared by fans. The fans who saw it are saying that Raju has left Vijay TV and gone to London with his wife because of Mansoor Alikhan's scolding.