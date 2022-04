பூவே உனக்காக ராஜாவா?.. பீஸ்ட் வீர ராகவனா?.. அரசியல் மெசேஜ் சொன்ன நடிகர் விஜய்.. ரசிகர்கள் ஹேப்பி!

Television

சென்னை: பூவே உனக்காக விஜய்யா இருக்கணுமா இல்லை பீஸ்ட் விஜய்யா இருக்கணுமா என்பதை யார் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை நடிகர் விஜய் தனது பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவான பீஸ்ட் திரைப்படம் வரும் 13 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. இந்த படத்தை நெல்சன் இயக்கியுள்ளார். இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் நிலையில் இயக்குநர் நெல்சன் எடுத்த பேட்டி சன் டிவியில் ஒளிபரப்பானது.

இதில் சினிமா தொடர்பான கேள்விகளையும் அரசியல் தொடர்பான கேள்விகளையும் நெல்சன் கேட்டார். அதற்கு விஜய் பல பதில்களை அளித்துள்ளார். ரசிகர்கள் தளபதி என அன்போடு அழைக்கிறார்கள்.

English summary

Actor Vijay says that situation will decide whether he want to be Thalapathi or Thalaivan.