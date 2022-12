எதிர்பார்க்காத பல செயல்கள் எல்லை மீறி நடக்கும்..அதற்காக பலமுறை அழுது இருக்கிறேன்..மனம் திறந்த அஞ்சலி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் அஞ்சலி தான் சினிமா வாழ்க்கையால் படும் கஷ்டங்களை பற்றி முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

திருமணத்திற்கு பிறகு அஞ்சலி நடிப்பாரா என்ற கேள்வியை குறித்து ஓப்பனாக பேசியிருக்கிறார்.

தான் இதுவரைக்கும் ரகசியமான உறவில் இருந்ததை பற்றி வெளிப்படையாக முதல் முறையாக பேசி இருக்கிறார்.

பட விழாவிற்கு வந்த இடத்தில் தேம்பி தேம்பி அழுத தர்ஷா குப்தா.. அவருக்கு நான் அப்படி என்ன பண்ணினேன்?

English summary

Anjali, who is emerging as a leading actress, has for the first time spoken openly about the hardships of film life.Anjali has spoken openly about the question of whether she will act after marriage.For the first time, she has spoken openly about her hitherto secret relationship.