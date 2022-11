கண்ணீரோடு வாழ்ந்து வரும் நடிகை திவ்யாவுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைத்து இருக்கிறது... குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன திவ்யா ஸ்ரீதர் கர்பபமாக இருக்கும் நேரத்தில் அவருக்கு எதிர்பாராத விதமாக குடும்பத்தினரும், நண்பர்களும் வளைகாப்பு நடத்தி மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கின்றனர்.

சமூக வலைத்தளத்தில் குடும்ப பிரச்சனையின் காரணமாக பரபரப்பு ஏற்படுத்திய திவ்யா ஸ்ரீதர் தற்போது பல மாதங்களுக்குப் பிறகு மகிழ்ச்சியாக தன்னுடைய குழந்தையின் பரிசத்தை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Small screen actress Divya Sridhar was pregnant when her family and friends unexpectedly threw her a baby shower.Divya Sridhar, who created a stir on social media due to family problems, is now happily sharing the gift of her baby with her fans after many months.