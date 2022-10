கன்னிகா எடுத்த திடீர் முடிவு..என்ன இப்படி மாறிவிட்டார்..?? குவியும் ரசிகர்களின் கேள்வி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை கன்னிகா தற்போது குழந்தைகளோடு குழந்தையாய் மாறி செய்து இருக்கும் செயலை பார்த்து ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் வாழ்த்துக்களை கூறினாலும், என்ன இந்த திடீர் முடிவு என்று பலர் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

திரைப்படங்களில் பிசியாக நடிப்பார் என்று எதிர்பார்த்து இருந்த ரசிகர்களுக்கு தற்போது கன்னிகா வெளியிட்ட வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருப்பதாக கூறி வருகிறார்கள்.

சிநேகன் அப்படி என்றால், நான் இப்படி... வீடியோ வெளியிட்ட கன்னிகா... என்னம்மா யோசிக்கிறாங்க..!!

English summary

Kannika that painting is his passion. He has posted a video of him teaching the art to children. After watching this video, fans are asking questions that it is a good effort but if it continues like this.