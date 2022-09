மாஸ்டராக மாறிய கன்னிகா... சிறப்பான தொடக்கத்துக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகையாக பலருக்கும் பரிச்சயம் ஆன கன்னிகா தற்போது சிலம்பம் ஆசிரியராக புது அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்.

நமக்கு கம்பு சுத்துறது கைவந்த கலை, அந்த கலையை நம்மோடு நிறுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்று குழந்தைகளுக்கு தன்னுடைய வீட்டிலேயே சிலம்பு ஆசிரியராக மாறி இருக்கிறார்.

என்னதான் பிசியாக இருந்தாலும் கிடைக்க நேரங்களில் கன்னிகா செய்யும் சிறப்பான செயலை ரசிகர்கள் வாழ்த்தி வருகிறார்கள்.

English summary

Kannika, who is known to many as an actress, has now taken a new avatar as a teacher of Silambam. He has posted a video on his Instagram page teaching children the tricks of the cymbal on his home terrace.