40 வருஷம் கழிச்சு தெரிந்து கொண்ட உறவு.. வனிதா பிரபல நடிகை பற்றி பகிர்ந்த தகவல்.. என்ன ஒரு விளக்கம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை வனிதா விஜயகுமார் பிரபல நடிகையோடு எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அவரை பற்றி பல தகவல்களை குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

தமிழ் தெலுங்கில் பிரபலமாக இருக்கும் நடிகை விமலா ராமனுக்கும் தனக்கும் உள்ள குடும்ப உறவைப் பற்றி இவர் தெரிந்து கொண்ட விதத்தைப் பற்றியும் நெகிழ்ச்சியாக ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

Actress Vanitha Vijayakumar posted a photo with the famous actress and mentioned many details about her.She has also shared with her fans how she came to know about her family relationship with popular Tamil Telugu actress Vimala Raman.