கணவர் கூறிய அந்த வார்த்தை... பிக் பாஸ்க்கு பிறகு நெகிழ்ச்சியாக நன்றி கூறி ரச்சிதா வெளியிட்ட பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய ரச்சிதா முதல் முறையாக தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அதே நேரத்தில் ரச்சிதாவின் கணவர் தினேஷ் தன்னுடைய சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றையும் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

இருவரும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து இருந்த நிலையில் இது இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்வதற்கான பதில் தானா என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

இந்த முறை டைட்டில் வின்னர் இவர் தானா? அசீம் கொடுத்த கோர்டுவேர்ட்.. புரிஞ்சவங்க பிஸ்தா தான்

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Rachitha:After leaving Bigg Boss Tamil Season 6, Rachitha has for the first time released a post thanking her fans.At the same time Rachitha's husband Dinesh has also published a post on his social media page.Fans are questioning whether this is the answer to living together as both of them had separated due to differences of opinion.