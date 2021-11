அழுகையை தொடங்கிய அக்ஷரா...காரணம் சிபி செய்த செயல் தானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தலைவர் பதவியில் சிபி செய்த செயலைப் பார்த்து அக்ஷரா அழுகையை தொடங்கிவிட்டார்.

பொம்மையின் தலையை உடைத்ததற்கு இவ்வளவு அளப்பறையா??என்று நெட்டிசன்கள் அக்ஷராவை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

எங்கும் வெள்ளம் மின்தடை...மின்விநியோகம் எப்போது சீராகும் - செந்தில் பாலாஜி சொல்வதென்ன

மனதில் ஏதோ வைத்துக்கொண்டுதான் சிபி இந்தமாதிரி செய்துவிட்டார் என்று அக்ஷரா குற்றசாட்டுகளை குவித்து வருகிறார்.

English summary

Akshara is crying because of the act done by Ciby who did not give her a chance in the chairmanship. Have the netizens started crying scenes this week too?? They are shouting.