இது ஒரு கேவலமான எண்ணம்... அபிஷேக் முகத்திரையை கிழித்த அண்ணாச்சி

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாப்புலர் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக அபிஷேக் செய்யும் செயல் கேவலமாக இருக்கிறது என்று அண்ணாச்சி கோபத்தோடு கூறியிருக்கிறார்.

ரசிகர்களின் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது என்று தற்போது அபிஷேக் செயல்களைப் பார்த்து பலர் காண்டாகி கூறிவருகின்றனர்.

கண்டெண்ட்க்காக ஒவ்வொரு ப்ரமோவிலும் இப்படியா சண்டை போடுவது போல காட்டுவார்கள் என்று பிக்பாஸ் எடிட்டர் டீமை நெட்டிசன்கள் ஒருபக்கம் வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர்.

Abhishek has said that his fellow contestants fight from time to time to get into every promo and then compromise. This is what fans have already said, but the dhoom annachi he spoke about today is bitter and abhishek's intention is vile.