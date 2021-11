அச்சு அசலாக நயன்தாராவுக்கு டப் கொடுக்கும் சின்னத்திரை நயன்தாரா..அசந்து போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நயன்தாராவின் கெட்டப்பில் இருக்கும் நிஷாவின் போட்டோவை அவர் வெளியிட்டு அதற்குக் கொடுத்த கேப்ஷன் தான் வேற லெவல்.

ஒரு பக்கம் நயன்தாரா, இன்னொரு பக்கம் சின்னத்திரை நயன்தாரா இவர்கள் இருவருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமை கூறுவதற்காக ரசிகர்கள் போட்டோவை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள்.

அட இதுவும் நல்லாதான் இருக்கு என்று அறந்தாங்கி நிஷாவின் ரசிகர்கள் நக்கலாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Aranthangi Nisha posted a photo of the fan to her on Instagram. Fans have been giving comments to Nisha's photo of her competing with Nayantara. It is also going viral.