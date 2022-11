வீட்டுக்கு பயந்து கோபியோடு சென்ற இனியா..அதிர்ச்சியான ராதிகா எடுத்த முடிவு.. எதிர்பாராத கதை திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அடிப்பார்கள் என பயந்து இனியா கோபியோடு வீட்டை விட்டு கிளம்பி விட்டார்.

இனியாவின் செயலை பார்த்து பாக்கியலட்சுமியின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

எதிர்பாராமல் இனியா திடீரென வீட்டிற்குள் வந்ததால் ராதிகா குழப்பத்தில் இருக்கும் போது இனியாவின் செயலை பார்த்து கடுப்பாகி இருக்கிறார்.

Baakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV, Iniya left the house with Gopi fearing that the housemates will beat her. All of Baakkiyalakshmi's family are shocked to see Iniya's action. Radhika is in a state of confusion when Iniya suddenly enters the house and is furious.