வீட்டை வாங்க போகும் எழில்.. விஷயம் தெரிந்து கோபி செய்யும் செயல்.. வெளிவரும் செழியனின் உண்மை முகம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபியின் வீட்டை வாங்குவதற்காக எழில் தன்னுடைய கதைகளை விற்று விட்டார்.

வீட்டை வாங்குவதற்கு எழில் பணத்தை புரட்டிய செய்தி அப்பாவின் மூலமாக கோபிக்கு தெரிந்திருக்கிறது.

வீடு வாங்கும் விஷயத்தில் பணம் தர முடியாது என்று செழியன் மறுத்துவிட்டார்.

செழியனின் உண்மை முகம் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 19nd Episode: Eghil sold his stories to buy Gopi's house in Baakkiyalakshmi serial. Gobi got to know about Egil's money to buy the house through his father.Chezhyan refused saying that he cannot give money in case of house purchase.Cheliyan's true face has shocked everyone in the family.