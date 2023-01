கடைசி நேரத்தில் தயாரிப்பாளரின் சூழ்ச்சி.. வில்லியாகி மிரட்டும் ஈஸ்வரி..எழில் எடுக்கப் போகும் முடிவு?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழிலிடம் கதையை வாங்கிக் கொள்கிறேன் எனக் கூறியிருந்த தயாரிப்பாளர் கடைசி நேரத்தில் ஏமாற்றி விட்டார்.

வர்ஷினியின் அப்பாவின் சூழ்ச்சியால் எழில் மீண்டும் வர்ஷினியின் அப்பாவிடம் உதவிக்கு வந்து நிற்கிறார்.

வர்ஷினியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என எழிலிடம் வர்ஷினியின் அப்பா டீல் பேசுகிறார்.

ஈஸ்வரி எழிலிடம் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை அமிர்தாவை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று மிரட்டுகிறார்.

வீட்டை வாங்க போகும் எழில்.. விஷயம் தெரிந்து கோபி செய்யும் செயல்.. வெளிவரும் செழியனின் உண்மை முகம்

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 20nd Episode: The producer, who had promised to buy the story from Ezhil in Baakkiyalakshmi serial, cheated at the last moment. Due to Varshini's father's trick, Ezhil again comes to Varshini's father for help. Varshini's father Teel talks to Ezhil that he should marry Varshini. Ishwari threatens Ezhil that she cannot marry Amritha till I am alive.