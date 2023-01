கல்யாண விஷயத்தில் எழில் எடுத்த முடிவு.. கதறி அழும் ஈஸ்வரி.. பாக்கியலட்சுமி சீரியல் எதிர்பாராத முடிவு

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் வர்ஷினியை திருமணம் செய்வதற்கு எழில் சம்மதம் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ஈஸ்வரி எழிலின் காலில் விழுந்து வர்ஷினியை திருமணம் செய்ய வேண்டி கெஞ்சுகிறார்.

இந்த வீட்டில் பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு காரணம் நான் தான் அதனால் இனி நீங்கள் சொல்வதற்கு சரி, யாரை திருமணம் செய்ய சொன்னாலும் செய்கிறேன் என்று எழில் பதில் கூறியிருக்கிறார்.

அமிர்தாவுக்கு செய்து கொடுத்து சத்தியத்தை நினைத்து எழில் கண்கலங்கி கதறி அழுகிறார்.

எழில் திருமணத்தை முன் நின்று நடத்தும் கோபி.. அமிர்தாவின் காதலை சேர்த்து வைப்பாரா? முடிவு இது தானா?

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial, Ishwari falls at Ezhil's feet and begs Varshini to marry him.Ezhil replied that I am the cause of the problem in this house, so from now on, I will do whatever you say, whoever you ask me to marry. Thinking of the truth given to Amritha, Ezhil breaks down and cries.