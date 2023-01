தாத்தாவிடம் திருமணத்திற்கு சம்மதம்,அமிர்தாவின் கேள்வியால் கதறி அழும் எழில்.. பாக்யாவின் கடைசி முடிவு

எழில் வர்ஷினியை திருமணம் செய்வதற்கு ஈஸ்வரியிடம் சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராமமூர்த்தி மற்றும் ஈஸ்வரி இருவரும் எழிலை பிளாக் மெயில் செய்து வர்ஷினியை திருமணம் செய்வதற்கு சம்மதிக்க வைத்திருக்கின்றனர்.

வர்ஷினியின் அப்பாவிற்கு எழில் சம்மதித்தது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

எழிலுடைய எதிர்பாராத முடிவை கேட்டு பாக்யா அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்.

அமிர்தா எழிலிடம் பாட்டி திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லையா என்று கண் கலங்கியபடி கேட்க எழில் பதில் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறார்.

கல்யாண விஷயத்தில் எழில் எடுத்த முடிவு.. கதறி அழும் ஈஸ்வரி.. பாக்கியலட்சுமி சீரியல் எதிர்பாராத முடிவு

English summary

Baakkiyalakshmi serial both Ramamurthy and Ishwari blackmail Ezhilto get her to agree to marry Varshini.Varshini's father is suspicious of Ezhil's consent.Bhagya is shocked to hear Ezhilunexpected decision.Amritha asks Ezhil if her grandmother has not consented to the marriage with troubled eyes and Ezhil is unable to answer.