ராதிகாவிடம் சவால் விட்டு இனியா செய்த செயல்..அதிர்ச்சியில் கோபி எடுத்த முடிவு..எதிர்பாராத திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவிடம் நேருக்கு நேராக இனியா சவால் விட்டு தன்னுடைய தந்தையை ஆன கோபியை பிரித்து கூட்டிட்டு போய் விடுவேன் என கூறி இருக்கிறார்.

பாக்கியா எதிர்பாராத நேரத்தில் இனியா மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்து முதலில் மகிழ்ச்சி கொடுத்து கடைசியில் அதிர்ச்சியையும் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial aired on Vijay TV, Iniya challenges Radhika face-to-face and says that she will separate Gopi, who became her father.Baakkiya unexpectedly comes back to Iniya's house and at first makes her happy and finally shocks her.