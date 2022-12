ரகசியமாய் வீட்டில் நடக்கும் சூழ்ச்சி.. ராதிகாவிடம் வசமாக சிக்கிய கோபி..இனி பாக்கியா எடுக்கும் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியாவை பற்றி ராமமூர்த்தி இடம் கோபி பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து ராதிகா கோபப்படுகிறார்.

ராதிகா மற்றும் கோபிக்கு இடையே பிரச்சனை ஏற்படுவதற்காக ராமமூர்த்தி புது பிரச்சனையை தொடங்கி இருக்கிறார்.

எழில் திருமண விஷயத்தில் ஈஸ்வரி மற்றும் செழியன் யாருக்கும் தெரியாமல் புது பிளான் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

English summary

Radhika gets angry seeing Gopi talking to Ramamurthy about Baakkiya in Baakkiyalakshmi serial.Ramamurthy starts a new problem to cause trouble between Radhika and Gopi.Eshwari and Chehyan are making a new plan without anyone knowing about the wedding.Baakkiya has decided to speak at Amrita's house in support of Ezhil.