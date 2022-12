அமிர்தா வீட்டில் பாக்யாவிற்கு கிடைத்த ஏமாற்றம்.. ஈஸ்வரியின் சூழ்ச்சியால் எழிலுக்கு வரும் பிரச்சனை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியா அமிர்தாவின் வீட்டிற்கு சென்று எழிலுக்காக பேசுவதற்காக அமிர்தா வீட்டுக்கு சென்ற நிலையில் அங்கே வீடு பூட்டி இருக்கிறது.

செழியன் மற்றும் ஈஸ்வரி இருவரும் வர்ஷினியின் வீட்டிற்கு அவருடைய அப்பாவை சந்திக்க சென்றிருக்கின்றனர்.

செழியன் மற்றும் ஈஸ்வரி இருவரும் ரகசியமாக செய்யும் வேலை என்ன என்று ஜெனிக்கு சந்தேகம் தோன்றியிருக்கிறது.

ரித்திகாவுக்காக பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் மாற்றப்பட்ட கதை!?ஆனால் கடைசியில் சீரியலில் இருந்து விலகலா!?

English summary

Baakkiyalakshmi serial,Baakkiya goes to Amritha's house to talk to Amirtha and the house is locked.Both Chehyan and Ishwari go to Varshini's house to meet her innocent.Jeni gets suspicious about what work both Chehyan and Ishwari are doing secretly.