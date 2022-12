ராதிகாவுக்கு பிரச்சினை கொடுத்து, எழிலுக்கு வில்லனாக மாறிய தாத்தா..பாட்டியால் எதிர்பாராத திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவின் சமையலை குறை கூறி ராமமூர்த்தி மேலும் மேலும் வெறுப்பேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்.

எழிலுக்கு எதிராக ராமமூர்த்தி மற்றும் ஈஸ்வரி இருவரும் திருமண விஷயத்தில் புது முடிவை எடுத்து இருக்கின்றனர்.

அமிர்தாவை தேடி எழில் அவருடைய சொந்த ஊரில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Ramamurthy is getting more and more annoyed by criticizing Radhika's cooking in the Baakkiyalakshmi serial.Both Ramamurthy and Ishwari have taken a new decision on the matter of marriage against Ezhil.Eghil wanders in his hometown in search of Amritha.