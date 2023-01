பாக்கியாவின் வீட்டிற்குள் கெத்தாக வரும் ராதிகா.. ஆதரவாக மாறிய ஈஸ்வரி.. இனி நடக்கப்போவது இதுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ஜெனியின் வளைகாப்பு ஃபங்ஷனுக்கு கோபி ராதிகாவோடு பாக்கியா வீட்டிற்கு வருகிறார்.

கோபியின் மீது கோபத்தில் அவருடைய அப்பா கோபியை அடிக்கப் போகிறார்.

ஈஸ்வரி ராமமூர்த்தியை தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 7nd Episode:Baakkiya comes home with Gopi Radhika for Jeni's baby shower function in Baakkiyalakshmi serial.In anger at Gobi, his father is going to beat Gobi.Ishwari stops Ramamurthy.