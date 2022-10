எழிலிடம் வசமாக மாட்டிக் கொண்ட கோபி.. சந்தேகத்தை துவங்கிய ராதிகா..பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியல் மற்றும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் மகா சங்கமம் தற்போது ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

கோபியின் திருமணத்திற்கு பிறகு எழிலை பார்த்த கோபி குழப்பத்தில் இருப்பது ராதிகாவுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

எழிலை சந்தித்த கோபி இனி என்ன நடக்குமோ என்று திணறி வருகிறார்.

கோபிக்கு வந்த புது சோதனை... ஹனிமூன் போன இடத்தில் இப்படி ஒரு கலவரமா? பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

English summary

The Maha Sangam of Bakkiyalakshmi Serial and Pandian Store Serial is currently on air.Radhika is suspicious of Gopi's confusion after seeing Ezhil after Gopi's marriage.After meeting Ezhil, Gopi is puzzled as to what will happen next.