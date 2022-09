கோபியின் திருமணத்தை தடுப்பதற்காக அவருடைய அப்பா செய்த செயல்... இனிதான் ஆட்டம் ஆரம்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபியின் திருமணத்தை தடுப்பதற்காக அவருடைய அப்பா எடுத்து இருக்கும் அதிரடி முடிவால் திருமணம் தடைபடுமா என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து வருகிறார்கள்.

கோபியின் காதலுக்கு அன்றும் இன்றும் எப்போதுமே தடையாக அவருடைய அப்பாவே இருக்கிறார் என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

கோபியின் அப்பா அவருடைய மனைவியிடம் எப்படியும் கோபியின் திருமணத்தை நிறுத்தி விடுவேன் என்று சத்தியம் செய்து இருப்பதால் இனி எதிர்பாராத திருப்பங்கள் வரும் என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

English summary

Fans are eagerly waiting to see if Gopi's father's action to stop Gopi's marriage in pakkiyalakshmi serial will stop the marriage. The netizens are saying that Gopi's love is always hindered by his father. Gopi's father swears to his wife that he will stop Gopi's marriage anyway. That is understandable.