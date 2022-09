கோபியின் திருமணத்தில் அவ்ளோ ரகளை செஞ்சிகிட்டு... கடைசியில் பாக்கியா செய்த சேட்டையை பார்த்தீங்களா..?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியா செய்த செயலை தற்போது நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

கோபியின் திருமணத்தில் மணவறையில் இருந்த கோபியிடம் அவ்ளோ பேசிய பாக்கியவா இப்படி செய்கிறார் என்று ரசிகர்கள் புலம்பி வருகிறார்கள்.

தன் புருஷனுக்கு திருமணம் முடிந்தாலும் பரவாயில்லை எனக்கு காண்ட்ராக்ட் மட்டும் விட்டு போகக்கூடாது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த பாக்யா, கடைசியில் இப்படி செய்யலாமா? என்று பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் கேள்விகளால் கிண்டல் செய்து வருகிறார்கள்.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இருந்து விலகிய ஆர்யன்...

English summary

Netizens are currently making fun of Pakiya's actions in the Pakiyalakshmi serial. After the shooting of the serial, she and Kambam Meena, who plays the role of a lady who works for her, have been playing together on their Instagram pages. The fans who saw this are working on Gobi's wedding and playing like this?? They are petting that.