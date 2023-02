பாரதி கண்ணம்மா கல்யாணத்தையும் விட்டு வைக்காத பாக்கியா.. நிறைவான கிளைமாக்ஸ்.. அது மட்டும் மிஸ்ஸிங்?

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கிளைமாக்ஸில் பாக்கியா சமையல் செய்வதற்காக வந்து கண்ணம்மாவை பாராட்டுகிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி மற்றும் கண்ணம்மாவின் திருமணத்தில் சமைப்பதற்காக பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இருந்து பாக்யா மற்றும் செல்வி வந்திருக்கின்றனர்.

பாரதி மற்றும் கண்ணம்மாவின் திருமணத்தில் ஆர் ஜே பாலாஜி தன்னுடைய ரன் பேபி ரன் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியிட்டு குழந்தைகள் இந்த திரைப்படத்தை பார்க்க வேண்டாம் இது பெரிய திரில்லர் படம் என்று கூறி இருக்கிறார்.

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பாகம் கிளைமாக்ஸ் இன்று முடிவடைந்து இருக்கிறது.

ஃபரீனாவால் எங்க வீட்டில் ஒரே சண்டை இணையத்தில் உண்மையை போட்டு உடைத்த நபர்.. ஃபரீனா கேட்ட கேள்வி?

English summary

Bharathikanamma Season 1 Climax (Bharathi Kannamma Serial February 4nd Episode): Bharthi Kannamma Serial Baakkiya and Selvi from Baakkiyalakshmi serial come to cook in Bharthi and Kannamma's wedding. In Bharthi and Kannamma's wedding RJ Balaji released the trailer of his movie Run Baby Run and says kids don't watch this movie it's a big thriller movie. Bharthi Kannamma serial first part climax today. is ending.