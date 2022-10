வெண்பா செய்த வேலையால் குழப்பத்தில் கண்ணம்மா... அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்த ஹேமா.. இன்றைய எபிசோட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதிக்கு அவருடைய மகள் ஹேமா அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறார்.

தன்னுடைய திருமணத்திற்காக வெண்பா செய்த செயலை நினைத்து கண்ணம்மா குழப்பத்தில் இருக்கிறார்.

பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் இன்றைய எபிசொட்டில் பாரதியின் உண்மை வெளிப்பட்டு இருக்கிறது.

சொந்த கதையே கிடையாதா..?? பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்.. இப்படியா பண்ணுவாங்க.!!??

English summary

Bharthi's daughter Hema gave a shock to Bharthi in the serial Bharthi Kannamma aired on Vijay TV. Kannamma is confused about what Venba did for her marriage. Bharathi's truth is revealed in today's episode of Bharathikannamma serial.