"கையில் விஷப்பாட்டில்”பாரதி எடுத்த திடீர் முடிவு...கண்ணம்மாவின் பதிலால் அதிர்ச்சியில் குடும்பத்தினர்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் dna டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்ததும் கையில் விஷப்பாட்டிலோடு அமர்ந்து பாரதி அழுது கொண்டிருக்கிறார்.

ஹேமா தன்னுடைய அப்பா யார் என்று கேட்டு மீண்டும் அடம் பிடித்து கொண்டிருக்கும்போது சௌந்தர்யா உண்மையை சொல்ல போக கண்ணம்மா தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார்.

English summary

In Bharthi Kannamma serial, Bharthi is crying sitting with poison in her hand after the dna test result.Kannamma stops Soundarya from telling the truth when Hema asks who her father is.