மன்னிப்பு கேட்டு கதறும் பாரதி.. மொத்த பழியையும் அகிலன் மீது போட்ட வெண்பா.. எதிர்பாராத கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் dna டெஸ்ட் தெரிந்து கொண்ட பாரதி கண்ணம்மா மற்றும் மொத்த குடும்பத்தினரிடமும் தான் இதுவரைக்கும் நடந்து கொண்டதை நினைத்து மன்னிப்பு கேட்டு அழுகிறார்.

பாரதிக்கு உண்மை தெரிந்து கொண்டதை புரிந்து கொண்ட வெண்பா கடைசியில் செய்த சூழ்ச்சியால் குடும்பமே நிலை குலைந்து போயிருக்கிறது.

பாரதி கண்ணம்மாவில் கடைசியில் கண்ணம்மா செய்யப்போவது இதுதான்...மீண்டும் நெட்டிசன்கள் கலாய்க்க போறாங்க!

English summary

In Bharathi Kannamma serial, Bharathi gets to know about the dna test and cries to forgive Kannamma and the entire family for what she has done so far.The family is in a state of disarray due to Venba's last trick when he realizes that Bharathi has come to know the truth.