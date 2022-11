கடைசி நேரத்தில் மனம் மாறிய கண்ணம்மா... பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அடுத்தடுத்த எதிர்பாராத மாற்றம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணமாவின் வீட்டில் அனைவரும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இதுவரைக்கும் பாரதியின் மீது கோபத்தில் இருந்த கண்ணம்மா தன்னுடைய மகளிடம் பாரதிக்காக கெஞ்சி முடிவை மாற்ற வைத்து இருக்கிறார்.

கண்ணம்மாவின் இந்த திடீர் மாற்றத்தால் பாரதி மகிழ்ச்சி அடைந்து மகளோடு தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்ந்திருக்கிறார்.

In the serial Bharthi Kannamma which is being aired on Vijay TV, everyone is celebrating Diwali at Kannamma's house. Kannamma, who was angry with Bharthi till now, begs her daughter to change her decision for Bharthi. Bharthi is happy with this sudden change of Kannamma and is happy to celebrate Diwali with her daughter.