ஹேமாவால் பாரதிக்கு வந்த அடுத்த பிரச்சனை... ஒரு வழியாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது வந்துவிட்டது

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் இதுவரைக்கும் என்னுடைய அம்மா யார் என்று தேடி அலைந்து வந்த ஹேமா இப்போது என்னுடைய அப்பா யார் என்ற கேள்வியை தொடங்கி இருக்கிறார்.

பாரதி இடமே அவருடைய மகள் ஹேமா என்னுடைய அப்பா யார் என்பதை கண்டுபிடித்து சொல்லுங்கள் என சொல்ல பாரதி என்ன பதில் சொல்ல என தெரியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

In Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV, Hema, who has been searching for who is my mother till now, is now starting the question of who is my father. Bharthi is at a loss as to what her daughter Hema wants to find out and tell me who is my father.