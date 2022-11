பாரதிக்கு தெரிந்த மொத்த உண்மை.. ஹேமாவால் கதறி அழும் குடும்பம்..கடைசி நேரத்தில் இப்படி ஒரு திருப்பமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ரசிகர்கள் பல வருடங்களாக எதிர்பார்த்து இருந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் முடிவு தற்போது பாரதிக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது.

மொத்த உண்மையையும் தெரிந்து கொண்ட பாரதி கதறிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அவரைப் பற்றிய சந்தேகங்கள் கண்ணம்மாவிற்கு தொடங்கி இருக்கிறது.

கோபியை பிரிக்க இனியா செய்த சூழ்ச்சி..தெரிந்து கொண்ட ராதிகா.. கதறி அழும் பாக்யா.. திடீர் திருப்பங்கள்

English summary

Bharthi Kannamma serial fans have been waiting for the DNA test result for many years now Bharthi has come to know.Kannamma starts to have doubts about Bharathi while she is crying after knowing the whole truth.Bharthi Kannamma serial fans have been waiting for the DNA test result for many years now Bharthi has come to know.Kannamma starts to have doubts about Bharathi while she is crying after knowing the whole truth.