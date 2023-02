பாரதி கண்ணம்மாவின் 2வது பாகம் இதுதான் கதையா? கசிந்த தகவல்கள்..பிரமோவிலே இப்படியா?ரசிகர்களின் கேள்வி

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் இரண்டாவது பாகத்திற்கான ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீசனின் அடுத்த பகுதியாக இரண்டாவது பாகம் வரும் திங்கள்கிழமையிலிருந்து ஒளிபரப்பாகும் என ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பாரதி கண்ணம்மா 2 சீரியலில் கதாநாயகன் சிபு சூரியன் பாரதியாக நடிக்க இருக்கிறார்.

கண்ணமாவாக ஏற்கனவே நடித்து வந்த வினுஷா தேவி மீண்டும் நடிக்க இருக்கிறார்.

தற்போது வெளியான ப்ரோமோ இரண்டாவது பாகம் முதல் பாகத்தை போன்று இல்லை என்று தெரியப்படுத்தி இருக்கிறது.

நாளையோடு முடிவடையும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்... கடைசி நேரத்தில் "இதை" மட்டும் மறந்து விட்டார்களா?

English summary

