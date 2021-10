தாலியைப் பற்றி பேசாதீங்க...அவ்ளோ அழகா வாங்கி வைத்திருந்தேன்..பாவனி உருக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திடீரென்று பாவனி உருக்கமாக பேசியிருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தன்னுடைய சோகத்தையும் மறைத்து வெளியே சிரித்தபடியே சோக வார்த்தைகளைப் பேசி இருப்பதை பார்க்கும்போதே தெரிகிறது எவ்வளவு வேதனை இருக்கிறது என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

தாலியைப்பற்றி உருக்கமாக பேசிய பாவனியின் செயல்கள்தான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Pavini Reddy, who has a huge fan base on social media and on the small screen, is now gaining popularity through Bigg Boss and fans are regularly receiving his episodes on The Big Bang show and fans are upset that yesterday's episode of him spoke about the thali I had bought.