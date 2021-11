ராஜூவின் சாப்பாட்டை சாப்பிட மாட்டேன் அடம் பிடித்த பாவனி.. அட்வைஸ் செய்து கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜுவின் மீது இருக்கும் கோபத்தை சாப்பாட்டின் மீது காட்டி இருக்கிறார் பாவனி.

பாவனியின் இந்த செயலுக்கு நெட்டிசன்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பாவனியின் கருத்தை கேட்டதும் நிரூப், நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியம் என்று தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை கூறி அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளார்.

English summary

Fans have been advising Bhavani who said i don't want his food because he is angry with Raju.