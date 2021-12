சஸ்பென்ஸ் கொடுத்து கடைசியில் தட்டி தூக்கிய போட்டியாளர்...பிக் பாஸ் வேற லெவலில் யோசிக்கிறார்களே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரத்தின் வெளியேற்றம் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கும் வெளியேற்றம் ஆக இருந்தாலும் இது கடைசி நேரத்தில் நடந்த மாற்றம் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

டப் கன்டஸ்டன்ட்களை இப்படி வெளியே ஏற்றி விட்டீர்களே என்று ரசிகர்கள் கவலைகளை வெளிக் காட்டி வருகின்றனர்.

தடங்கல்களை கொடுத்து போட்டியாளர்களை வச்சு செய்யும் பிக்பாஸ்.. ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது இதுதானா

English summary

This week’s exit from the Big Boss show has come as a shock to fans.Fans have been saying that this is a last-minute change, even though it's an outing that happens every week.