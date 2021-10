கடவுளே என்னைக்கொண்டு இப்படி விட்டுட்டீங்களே புலம்பும் தாமரை...காண்டான போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாமரை சக போட்டியாளர்களை பார்த்து பேசியதுதான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

இதுவரைக்கும் ஜாலியாக இருந்த பெண் போட்டியாளர்கள் தற்போது தடித்த வார்த்தைகளால் மன உளைச்சலில் இருக்கின்றனர்.

வெகுளித்தனமான தாமரை பேசியது சுருதியை காயப்படுத்தி விட்டது.

Thamarai Selvi is complaining to God that she has come on Bigg Boss. Many have been saddened by his words.