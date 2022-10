தன்னிடம் சண்டை போட்ட தனலட்சுமிக்காக கண்ணீர் விட்டு அழுத ஜி.பி முத்து.. மனசு வேற லெவல் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் ஆறாவது சீசனில் கதை சொல்லும் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் தனலட்சுமி கதையை கேட்டு ஜி பி முத்து கண்கலங்கி அழுது இருக்கிறார்.

கடந்த வாரம் ஜி பி முத்துவை நடிக்கிறார் என்று சொல்லி கண்கலங்க வைத்த தனலட்சுமி இன்று சோக கதையை கேட்டு ஜி பி முத்து அழுதது அவருடைய ரசிகர்களால் தாங்க முடியாமல் ஆறுதல் கூறி வருகிறார்கள்.

தனலட்சுமி இந்த பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த பிறகுதான் தான் எவ்வளவு தனது குடும்பத்தை கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொண்டதாக கூறி இருக்கிறார்.

என் மனைவி அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொன்னால்...நான் சுற்றி சுற்றி வருவேன்.. ஜி.பி முத்து நெகிழ்ச்சி

English summary

Bigg Boss Tamil season GP Muthu: six story telling task is going on. Dhanalakshmi is crying after hearing the story of Dhanalakshmi. Last week, Dhanalakshmi who made cry by saying that she is playing the role of GP Muthu, today her fans are consoling her after hearing the sad story of Dhanalakshmi. He says that he understands that.