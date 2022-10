பிக் பாஸ் 6: கேமரா முன்பு நெகிழ்ச்சியாக குடும்பத்தினரிடம் பேசிய ஜிபி முத்து..ஆனால் இப்படி சொல்லிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கையில் ஒரு செல்போன் கேமரா இருந்தாலே அதில் தன்னுடைய அட்ராசிட்டியை தொடங்கிவிடும் ஜிபி முத்து தற்போது பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சுற்றி இருக்கும் கேமரா முன்பு பேசியதை தற்போது ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு ஜிபி முத்துவிற்கு கொடுத்து இருக்கும் மைக்கில் ஒட்டப்பட்டு இருக்கும் புகைப்படத்தை காட்டி குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் நெகிழ்ச்சியாக பேசி இருக்கிறார்.

என்னதான் இவர் செண்டிமெண்டாக பேசினாலும் தன்னுடைய வழக்கமான காமெடி தனத்தை அதில் அதிகமாகவே சேர்த்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் தமிழ்-6 ,மனுஷன் எப்படி அலர்ட்டா இருக்காருப்பா! ஜி பி முத்துவை பார்த்து வியந்த ரசிகர்கள்

English summary

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu: In the Bigg Boss house, GP Muthu is shown a photo pasted on the microphone and is talking to the family members. Although he is speaking sentimentally, he has added his usual comedy touch to it.