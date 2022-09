அமீர் - பாவனி வெளியிட்ட மகிழ்ச்சியான செய்தி..இவ்வளவு சீக்கிரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கலையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அதிக அளவில் பாப்புலரான பாவனி மற்றும் அமீர் சமூக வலைத்தளத்தில் தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறியிருக்கின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியால் காதல் ஜோடிகளாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சூப்பர் ஜோடி வெளியிட்ட தகவலுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்கள் கூறி வருகிறது.

இனி ஒரு ரூபாவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட தான் கைக்கட்டி நிக்கணும்... மகாலட்சுமியின் பதிவு.. காரணம்..!!

English summary

Bhavani accepted Amir's love after winning Bigg Boss Jodi Dance and expressed her love on social media. Apart from that, Amir and Bhavani have bought a new Audi car together. Amir's stepfather Ashraf has posted a photo of both Amir and Bhavani in front of the Audi car and congratulated them both. Fans who have seen this photo are congratulating both Amir and Bhavani.