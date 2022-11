ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்படும் போட்டியாளர்! எச்சரிக்கை கொடுத்த பிக் பாஸ்.. இணையத்தில் லீக்கான வீடியோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்று அமுதவாணன் பற்றிய ஒரு வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

24 மணி நேர எபிசோட்டில் அமுதவாணன் நடந்து கொண்ட விதத்தை பார்த்து பலரும் அதிர்ச்சியாக இருக்கின்றனர்.

பல கேமரா இருக்கும் நிலையிலும் குளியலறையில் அமுதவாணன் நடந்து கொண்ட விதத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் நெகட்டிவ் கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

A video about Amudavanan in Bigg Boss Tamil Season 6 is being shared by many fans on social media today.Many are shocked to see Amudavanan's behavior in the 24-hour episode.Many fans are giving negative comments after seeing the way Amudavanan behaved in the bathroom despite the presence of many cameras.