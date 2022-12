அசீம் பேசிய வார்த்தைக்கு ரசிகர்கள் வெளியிட்ட குறும்படம்... சூட்டிங் ஸ்பாட்டிலும் இப்படி தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் கமல்ஹாசன் முன்பு நான் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் தான் கோவக்காரனாக இருக்கிறேன் வெளியே இப்படியெல்லாம் யாரையும் பேசியது இல்லை என்று கூறி இருக்கிறார்.

அசீம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சக நடிகர்களிடம் மரியாதை குறைவாக நடந்து கொண்டார் என்று பலரும் குற்றம் சாட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் அசீம் சீரியலில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ப்ராக் ஆக வந்த போலீஸிடம் மரியாதை குறைவாக அவர் பேசிய வீடியோவை சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பெரியாரிஸ்ட் புகழுக்கு வந்த சோதனையா இது? இணையத்தில் லீக் ஆன வீடியோவால் நெட்டிசன்கள் கலாய்ப்பு

English summary

In the Bigg Boss Tamil Season 6 show, Kamal Haasan has previously said that I am a coward inside the Bigg Boss house and I have never spoken to anyone like this outside.Many are accusing Azeem of being disrespectful to his co-stars on the shooting spot.In this situation, while acting in the serial, many fans have shared the video of Azeem disrespecting the police who came to the shooting spot.