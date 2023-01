தப்பான அர்த்தத்தில் பெண்களிடம் விளையாடினேனா? லைவில் உண்மையை நிரூபித்த அசீம்.. குவியும் கருத்துக்கள்

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் நான் தப்பான அர்த்தத்தில் விளையாடி இருந்தால் அந்த பெண்கள் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு என்னை பற்றி குறை கூறுவார்கள் ஆனால் அப்படி நடக்கவில்லையே என்று அசீம் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்குள் அசீம் தனலட்சுமி இடம் டாஸ்கில் விளையாடும் போது அத்துமீறி கை வைத்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தது.

பிக் பாஸ் டைட்டில் அசீம் ஜெயித்த பிறகும் பெண்கள் இடம் அத்துமீறி டாஸ்க்கில் அசீம் விளையாடினார் என்று பல்வேறு கருத்துக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவிக் கொண்டிருக்கின்றது.

முதல்முறையாக நான் தப்பான அர்த்தத்தில் தனலட்சுமியுடன் விளையாடவில்லை என்று அசீம் தனலட்சுமிக்கு போன் செய்து ரசிகர்களின் முன்பு பேச வைத்திருக்கிறார்.

PR டீமின் உதவியோடு தான் டைட்டில் ஜெயித்தேன்.. விளக்கம் கொடுத்த அசீம்.. அடுத்த வளர்ச்சி குறித்த தகவல்

English summary

During Bigg Boss Tamil Season 6, Azeem Dhanalakshmi was accused of molesting her while playing a task.Even after winning the Bigg Boss title, Azeem played the task by encroaching on the women's place, and various opinions are spreading on social media.For the first time, Azeem calls Dhanalakshmi and asks her to speak in front of the fans saying that I am not playing with Dhanalakshmi in the wrong sense.