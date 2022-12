ரச்சிதா பற்றி பல ரகசியங்களை கூறிய சக நடிகர்... அப்போ பிக் பாஸில் மட்டும்? இனி இதுதான் நடக்க போகுதா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீரியலில் நடித்த நடிகர் சத்தியா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதாவை குறித்து பல உண்மைகளை கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதாவை குறித்து சக போட்டியாளர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை கூறிவரும் நிலையில் அதற்கு நடிகர் சத்யா கூறிய உண்மைகள், பதிலாக இருந்து வருவதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

Actor Sathya, who starred in Naam Iruvar Nadu Iruvar serial aired on Vijay TV, has revealed many facts about Rachitha who is on Bigg Boss.While fellow contestants are giving different opinions about Rachitha who is in Bigg Boss Tamil season 6, the fans are saying that the truths told by actor Satya are the opposite.