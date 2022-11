சைஸ் சரி இல்லை என இப்படி ஒரு அலப்பறையா? அதுவும் இந்த ராம் இப்படி பண்ணுவார் என்று எதிர்பார்க்கலையே?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் போட்டியாளர்களுக்குள் ஸ்வீட் கடையை வைத்து பிரச்சனையை தொடங்கி இருக்கின்றனர்.

பிக் பாஸ் கொடுத்த பொருட்களையே இவர்கள் தனித்தனியாக பிரித்து வைத்து அதை வியாபாரம் செய்து அதில் சண்டை ச்சரவுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் ப்ரோமோ தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss season 6 tamil contestants are starting trouble by keeping a sweet shop this week. The promo in which they separate the items given by Bigg Boss and trade them and cause fights is currently creating a stir among the fans.