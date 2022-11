ஆரம்பத்தில் ஆமாம் சாமி போட்ட நண்பரோடு இப்படியா சண்டை? சாப்பிட விடாமல் பிக் பாஸ்க்குள் புது பிரச்சனை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அசீம் இரண்டு வாரங்களாக அமைதியாக இருந்த நிலையில் நேற்று எபிசோடில் இருந்து தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு திரும்பி இருக்கிறார்.

நேற்று சாப்பாட்டில் உப்பை ஷிவின் கொட்டியதால் வந்த பிரச்சனை இன்றும் அசீம் மற்றும் ஏடிகே இடையில் பூதாகரமாக வெடித்து வருகிறது.

டாஸ்க் விறுவிறுப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்று ஷிவின் செய்த வேலையால் சண்டை சச்சரவுகளோடு பிக் பாஸ் வீடு ரணகளம் ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6, Azeem has been silent for two weeks and is back to his old self from yesterday's episode. The problem that came from Shivin's spilling of salt in yesterday's meal is still erupting between Azeem and ADK. Shivin's work to speed up the task has left the Bigg Boss house with quarrels. The battlefield is becoming.