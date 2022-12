தலைவர் பதவிக்காக இப்படி ஒரு போட்டியா? கயிற்றில் தொங்கியபடி அமர்க்களப்படுத்தும் "அந்த" போட்டியாளர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தற்போதைய வாரத்திற்கான தலைவர் போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெறுகிறது.

மணிகண்டன், தனலட்சுமி, ஷிவின் மூவரும் கயிற்றில் தொங்கியபடி நடக்கும் போட்டியை பார்த்து பலரும் கலாய்த்து இருக்கிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 show is currently in full swing for the current week's leader competition.Manikandan, Dhanalakshmi and Shivin three are hanging on the rope and many people are excited to see the competition.